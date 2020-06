Die Bundesregierung hat Hilfen auf den Weg gebracht, um in Corona-Zeiten Ausbildungsplätze zu sichern. Kleine und mittlere Betriebe, die von der Corona-Krise betroffen sind und trotzdem die Zahl ihrer Lehrlinge nicht kürzen, können einen Zuschuss von bis zu 3.000 Euro bekommen.

Finanzhilfen erhalten sie auch, wenn Auszubildende aus pleitegegangenen Betrieben übernehmen. Mit den Zuschüssen will die Regierung erreichen, dass die betriebliche Ausbildung wegen der Corona-Krise nicht einbricht. Denn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wurden bisher deutlich weniger Lehrverträge abgeschlossen. Am Dienstag warb Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für Ausbildung auch in Corona-Zeiten.

Dauer 3:09 min Wider die Corona-Unsicherheit - Kabinett berät Ausbildungsprämie Hauptstadtkorrespondent Kai Clement berichtet aus Berlin.

Bis zu 3.000 Euro Prämie pro Lehrstelle

Kleine und mittlere Unternehmen, die trotz Corona die Zahl der Auszubildenden halten oder sogar erhöhen, bekommen pro Lehrstelle eine Prämie von bis zu 3.000 Euro.

Voraussetzung ist, dass die Krise sie besonders trifft. Gemeint ist Kurzarbeit oder Umsatzeinbruch - und das der Ausbildungsvertrag in diesem Jahr geschlossen wird.

Gesamtkosten für den Bund: 500 Millionen Euro

Bildung, Wirtschaft und Arbeit sind die zuständigen Ministerien. Die Kosten geben sie mit 500 Millionen Euro in diesem und im kommenden Jahr an. Das betrifft aber nicht nur die Ausbildungsprämie, sondern auch weitere Zuschüsse, etwa eine Übernahmeprämie. Die fließt an Unternehmen, die Auszubildende von einer in der Krise pleitegegangenen Firma übernehmen.