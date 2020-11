Es geht um mehr als einen Mord. Ein Russe soll am 23. August 2019 in Berlin einen Georgier tschetschenischer Abstammung erschossen haben. Der Prozess, der am Vormittag begonnen hat, soll die Rolle der russischen Regierung klären.

Für die Generalbundesanwaltschaft ist der Sachverhalt klar. Russische Regierungsbehörden sind in den Mordfall verwickelt. Diese Einschätzung teilt auch Ralf Fücks, Russland-Experte und geschäftsführender Gesellschafter des Zentrums Liberale Moderne in Berlin. Im SWR sagte Fücks, die Umstände der Tat deuteten auf eine Verwicklung Moskaus hin. Russland-Experte sieht Indizien für organisierten Mord Der Angeklagte habe Helfer gehabt, die ihm Tatwaffe, Mountainbike und Elektroroller, mit dem er fliehen wollte, besorgt hätten. Außerdem sei der Verdächtige erst am Vortag des Verbrechens von Warschau nach Berlin gereist und habe bereits ein Ticket für die Rückfahrt nach Moskau gehabt. "Das spricht alles für einen organisierten Mord", so Fücks. Ist der Angeklagte russischer Geheimdienst-Agent? Entscheidend ist für den Russland-Experten aber die Vorgeschichte des mutmaßlichen Täters. "Er wurde schon 2013 von Interpol wegen des Mordes an einem russischen Geschäftsmann gesucht, der genau nach dem gleichen Strickmuster verlief. Dieser Haftbefehl wurde zwei Jahre später von den russischen Behörden zurückgezogen. Ihm wurde ein Pass auf einen falschen Namen ausgestellt." Diese Tatsache spreche dafür, dass der Angeklagte im Berliner "Tiergarten-Mordprozess" schon damals "als potentieller Agent des russischen Geheimdienstes engagiert worden ist." Lange Liste von Anschlägen auf russische Oppositionelle Für Ralf Fücks steht der Mord im Berliner Tiergarten in einer Reihe von Verbrechen gegen Oppositionelle, für die die russische Regierung verantwortlich zeichne. Als Beispiel nannte er den Mordanschlag auf den Putin-Kritiker Alexander Litwinenko, der 2006 in London mit Polonium 210 vergiftet wurde. Auch die Nowitschok-Attacke auf den früheren russischen Spion Sergej Skripal, die 2018 ebenfalls in Großbritannien erfolgte, passe in dieses Muster. Alexei Nawalny sei jetzt das letzte Opfer in einer langen Kette. "In Russland haben wir es mit einem Regime zu tun, das systematisch Gewalt gegen seine Opfer ausübt und was sich nicht an Menschenrechte und das Völkerrecht hält." Keine "Leisetreterei" mehr gegenüber dem Kreml Der Russland-Experte fordert deshalb, dass die Bundesregierung und die Europäische Union klare Konsequenzen ziehen müssten. Dazu gehörten Sanktionen gegen Verantwortliche aus dem Umfeld von Staatspräsident Wladimir Putin und ein Aus für die Ostseepipeline Nordstream 2. Die Leisetreterei gegenüber dem Kreml müsse ein Ende habe. Die Bundesregierung müsse die Botschaft nach Moskau senden: "Wir wollen mit Euch zusammenarbeiten, aber dazu gehören Spielregeln. Wenn ihr die nicht einhaltet, hat das Konsequenzen."