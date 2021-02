Wahlplakate reduzieren die politische Botschaft auf wenige Worte. Manchmal ZU wenige, findet Pascal Fournier in seiner Wochenend-Kolumne "Zwei Minuten".

Ganz plötzlich waren sie da – und zwar überall. Rechts und links der Straße, an Bushaltestellen, auf dem Dorfplatz, an öffentlichen Plakatwänden: unsere Landespolitikerinnen und Landespolitiker in Übergröße. Sie sehen ein bisschen fremd aus – mir ist dann aber schnell klar geworden, warum: alle ohne Maske! Warum eigentlich ohne Maske? Egal – jedenfalls: natürlich stehen die Plakate nicht grundlos da. In fünf Wochen ist Landtagswahl, in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz.

Die Kolumne von Pascal Fournier können Sie hier auch im Audio hören:

Also ist jetzt Wahlkampf – Zeit der schlichten Botschaften. Man kann auch sagen: der großen Verdummung. Ein paar Beispiele (versprochen, parteipolitisch ausgewogen!): "Das Wichtige jetzt". "Mut macht erfinderisch". "Weil wir Tag und Nacht sicher sein wollen". "Landschaften nicht zerstören". "Emissionen senken, Arbeitsplätze erhalten". "Unsere Kliniken erhalten". Oder auch "Einsatz ist die Tugend der Stunde". "Heimat bewahren, Zukunft gestalten", "Lebendiges Landleben" oder, noch schlichter: "Wir mit ihr".

Zwei Minuten - Die Kolumne zum Wochenende "Zwei Minuten" heißt unsere Kolumne. Sie ist unser ganz persönlicher Blick auf ein aktuelles Ereignis oder eine andauernde Debatte. Sechs unserer Kollegen nutzen abwechselnd "Zwei Minuten", um augenzwinkernd, nachdenklich, staunend oder resümierend auf eine Geschichte zu schauen. Eine ganz große Geschichte oder eine winzig kleine, eine aus der Politik oder eine aus dem Alltag, eine die alle beschäftigt oder nur einige. „Zwei Minuten“ sind nie bierernst und nie neutral – aber immer persönlich. Die Kolumne erscheint auch als Teil des "SWR Aktuell Newsletter". Er informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und präsentiert Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Ehrlich gesagt: Ich finde das alles doch sehr platt. Jaja, ich weiß: Ein Wahlplakat am Straßenrand ist nicht dazu da, komplexe Sachverhalte vollständig und ausgewogen darzustellen. Oder eine differenzierte Haltung zur jeweiligen Sachlage widerzuspiegeln. Es gibt gute Gründe, weshalb auf einem Plakat zum Thema Gesundheitspolitik in Pandemiezeiten nicht steht: "Angesichts der derzeitigen Entwicklung der Sieben-Tage-Inzidenz sowie der vom Robert Koch-Institut ermittelten, rückläufigen Infektionszahlen erscheint es möglicherweise angemessen, binnen eines Zeitraums von drei bis vier Wochen eine partielle Lockerung der Auflagen in einigen spezifischen Sektoren ins Auge zu fassen".

"Ihr mich auch!" ist auch eine Dreiwort-Botschaft

Aber diese bemühte Kreativität, dieses "Schmissig-Einprägsame" mit der Brechstange der Drei-bis-fünf-Wort-Botschaften kann mir auch gestohlen bleiben. Ich will nix sagen, aber "Ihr mich auch!" ist auch eine Dreiwort-Botschaft. Und "Nee, danke" braucht sogar nur zwei Worte! Andererseits gibt es kurze, prägnante, politische Slogans, die sofort funktionieren! Ein besonders schönes Beispiel hat momentan die CDU im nordrhein-westfälischen Rheine am Start: "Gemeinsam Kinder Machen". Stehen noch Punkte dazwischen, aber geschenkt.

"Gemeinsam Kinder Machen"

Auf die achtet im Zweifelsfall eh keiner. "Gemeinsam Kinder Machen". Das spricht mich sofort an, wobei – und das sage ich wirklich vollkommen neutral und partei-unabhängig – das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass das Plakat von der CDU ist! Und mit der Landtagswahl hat es übrigens auch nichts zu tun. In Rheine darf ich ja eh nicht wählen…