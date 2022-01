Auf die Empörung!

Geduld ist eine Gabe, die einem nach zwei Jahren Pandemie allerdings auch mal abhandenkommen kann. Und vielleicht manchmal auch... sollte - meint Pascal Fournier in seiner Wochenend-Kolumne.

Gerade hat die Vorsitzende des Ethikrates Alena Buyx in einem Interview vor einer „Lust an der Empörung“ gewarnt. Und zwar mit Blick auf die gesellschaftliche Debatte über eine allgemeine Impfpflicht.

Die Kolumne von Pascal Fournier können Sie hier auch als Audio hören:

Keine Frage: ein edler Gedanke! Statt aufwallenden Zorns: Sachlich bleiben, ruhig argumentieren, erklären, überzeugen. Nur: Es muss halt auch jemand im selben Geist zuhören. Und wie sieht’s da aus nach zwei Jahren Pandemie? Naja… 30 Prozent Ungeimpfte. Konstant. Immer mehr Teilnehmer an Protest-Spaziergängen. Tätliche Angriffe auf Polizisten, Feuerwehrleute und Pflegepersonal. Immer mehr Gewalt- und Mordaufrufe gegen Handelnde in Politik und Wissenschaft. Also… eine offene, sachliche und ent-emotionalisierte Debatte stelle ich mir irgendwie anders vor. Und ehrlich gesagt: Ich verstehe, wenn inzwischen der eine oder die andere Entscheidungsträger/-trägerin durchaus Lust an der Empörung verspürt und sie auch auslebt.

Der Tennis-Weltranglisten-Erste Novak Djokovic wollte ungeimpft an den Australian Open teilnehmen. Statt sich für das Turnier warmzuspielen, sitzt Djokovic jetzt in Melbourne in einem Abschiebehotel fest. imago images DeFodi

Frankreichs zunehmend genervtem Präsidenten Emmanuel Macron beispielsweise ist in einem Interview jüngst der Gaul durchgegangen. Er werde Ungeimpfte „bis zum bitteren Ende nerven“, hat er gesagt, und er hat dafür das Wort „emmerder“ benutzt. Dass darin das Wort „merde“ steckt, das erkennt man auch ohne Romanistikstudium – Monsieur le Président war also erkennbar ungehalten. In der Nationalversammlung, die sich gerade mit drastischen Einschränkungen für Ungeimpfte befasste, gab’s wegen der präsidentiellen Wortwahl so viel Aufruhr, vor allem von rechts, dass die Sitzung erst mal unterbrochen werden musste. Aber jetzt… jetzt sind die strengeren Regeln durch.

Zwischen Serbien und Australien gibt’s wegen eines einzelnen Ungeimpften sogar ausgewachsene diplomatische Verknotungen. Der Tennis-Weltranglisten-Erste Novak Djokovic wollte ungeimpft an den Australian Open teilnehmen – was Down Under eine gewaltige Empörungswelle aufwarf. Statt sich für das Turnier warmzuspielen, sitzt Djokovic jetzt in Melbourne in einem Abschiebehotel fest – und Australiens Premier Morrison pocht auf Regeln, die für alle gelten.

Zwei Minuten - Die Kolumne zum Wochenende "Zwei Minuten" heißt unsere Kolumne. Sie ist unser ganz persönlicher Blick auf ein aktuelles Ereignis oder eine andauernde Debatte. Sechs unserer Kollegen nutzen abwechselnd "Zwei Minuten", um augenzwinkernd, nachdenklich, staunend oder resümierend auf eine Geschichte zu schauen. Eine ganz große Geschichte oder eine winzig kleine, eine aus der Politik oder eine aus dem Alltag, eine die alle beschäftigt oder nur einige. „Zwei Minuten“ sind nie bierernst und nie neutral – aber immer persönlich. Die Kolumne erscheint auch als Teil des "SWR Aktuell Newsletter". Er informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und präsentiert Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Klartext reden, zur Not auch mal ein Exempel statuieren. Dagegen ist hierzulande die Bereitschaft zur Empörung noch gering. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach setzt immer noch auf Appelle an Ungeimpfte, sich angesichts von Omikron wenigstens einmal impfen zu lassen. Das ist zwar ganz bestimmt im Sinne von Frau Buyx – aber nach zwei Jahren fruchtloser Überzeugungsversuche muss die Frage erlaubt sein: bringt es was? Ich denke, wenn man das Ei nicht zerdeppert, gibt’s halt auch kein Omelett! Kennen Sie das Buch „Indignez vous!“ des französischen Autors Stéphane Hessel? Zu Deutsch: „Empört Euch!“? 32 Seiten, schnell gelesen. Unterhaltsam, erhellend – und versprochen: Es kommt kein einziges Mal das Wort „merde“ vor!