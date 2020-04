Der Autobauer Audi will ab Ende April wieder den Betrieb aufnehmen. Im Werk Neckarsulm soll die Produktion schrittweise hochgefahren werden. Damit die Mitarbeiter möglichst wenig Kontakt untereinander haben, könnte es am Anfang nur eine Schicht am Tag geben. In den Audi-Werken steht die Produktion seit dem 23. März still, 30.000 Mitarbeiter sind in Kurzarbeit.