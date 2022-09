Meinung: Auf gute, strahlende Nachbarschaft!

per Mail teilen

Selbstverständlich darf die Schweiz ein atomares Endlager an der Grenze zu Deutschland bauen, meint Martin Rupps. Die Deutschen sind nicht einmal untereinander gute Nachbarn.

Deutschland bekommt ein unterirdisches Endlager für hoch radioaktiven Müll – nicht selbst, aber direkt vor seiner Nase. Der Standort "Nördlich Lägern" in der Schweiz liegt nur wenige Kilometer vom deutschen Hohentengen (Kreis Waldshut) entfernt. Dort werden jetzt Sorgen um das Grundwasser laut.

Ob die vollmundige Behauptung der Betreibergesellschaft, "die Geologie hat gesprochen", zutrifft, müssen Fachleute entscheiden. Der Vorwurf an die Eidgenossen, sie hätten politisch rücksichtslos entschieden, erscheint mir überflüssig. Selbstverständlich hat die Schweiz das Recht, ihr Endlager auf einem Grenzland zu bauen. Übrigens ist sie damit weiter als die Politik in Deutschland, wo Landesmütter und -väter seit Jahren hoffen, der Kelch möge an ihnen vorübergehen.

Schweizer tun, was alle machen

Die Schweizer tun, was alle tun: Was Lärm macht oder stinkt oder giftig ist, kommt vor Nachbars Garten. Der Nachbar kann sich politisch nicht wehren. Die Beteuerung der Schweizer Endlagerbauer, politische Bequemlichkeit habe bei der Standortwahl keine Rolle gespielt, nehme ich ihnen nicht ab.

Flieger zum Flughafen Frankfurt beginnen mit der Landung am rheinland-pfälzischen, nicht hessischen Himmel. Soll es doch über Mainz dröhnen! Die Deutschen sind sogar untereinander schlechte Nachbarn.