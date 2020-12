Die Zahl der Asylbewerber in der Europäischen Union ist stark zurückgegangen. Nach einem Bericht des EU-Statistikamtes Eurostat aus dem die Zeitungen der Funke-Mediengruppe zitieren, haben in diesem Jahr fast 197.000 Menschen in einem EU-Staat Asyl beantragt. Das ist ein Rückgang um 34 Prozent. Grund dafür ist offensichtlich die Corona-Krise. In Deutschland haben demnach knapp 46.700 Menschen um Asyl gebeten - ein Rückgang um 36 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die EU-Kommission stellt am Mittag Pläne für eine Asylreform vor. Sie schlägt einen Solidaritätsmechanismus vor, der die Hauptankunftsländer Italien, Griechenland und Spanien entlasten würde.