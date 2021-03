Die Impfungen mit Astrazeneca werden auch in Deutschland vorübergehend ausgesetzt. Betroffen sind Erst- und Zweitimpfungen. Hintergrund sind neue Meldungen von Thrombosen. Gesundheitsminister Jens Spahn spricht von einer "reinen Vorsichtsmaßnahme".

Nach neuen Meldungen von Thrombosen der Hirnvenen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung in Deutschland und Europa halte das Paul-Ehrlich-Institut weitere Untersuchungen für notwendig, teilte das Bundesgesundheitsministerium am Montag in Berlin mit. Deswegen setzt Deutschland die Corona-Schutzimpfungen mit dem Stoff von Astrazeneca vorerst aus. Betroffen sind laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) Erst- und Zweitimpfungen. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA will nun entscheiden, "ob und wie sich die neuen Erkenntnisse auf die Zulassung des Impfstoffes auswirken".

Zuvor hatten in Europa schon die Niederlande, Irland, Dänemark, Norwegen und Island den Einsatz des Vakzins ausgesetzt.

Das Paul-Ehrlich-Institut empfiehlt die vorübergehende Aussetzung der Impfung mit dem COVID-19-Impfstoff AstraZeneca. 👉 https://t.co/9OPlBoalqH https://t.co/Z6T9VGNXLV Paul-Ehrlich-Institut, Twitter, 15.3.2021, 16:50 Uhr

Bisher sieben Fälle - Spahn spricht von "reiner Vorsichtsmaßnahme"

Spahn hatte die vorläufige Aussetzung der Corona-Schutzimpfungen mit dem Präparat von Astrazeneca als "reine Vorsichtsmaßnahme" bezeichnet. "Wir setzen aus, um zu überprüfen", sagte Spahn. Das Ergebnis der Überprüfung sei offen. "Bis jetzt gibt es sieben berichtete Fälle, die im Zusammenhang mit einer solchen Hirnvenenthrombose stehen bei mittlerweile über 1,6 Millionen Impfungen in Deutschland", sagte Spahn. "Es geht um ein sehr geringes Risiko - aber falls es tatsächlich im Zusammenhang mit der Impfung stehen sollte, um ein überdurchschnittliches Risiko." Noch am Morgen hieß es aus dem Ministerium, Deutschland werde das Vakzin trotz des Impfstopps in mehreren Ländern weiter verwenden.

Auch Frankreich und Italien setzten die Impfungen mit Astrazeneca aus

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat angekündigt, dass Frankreich ebenfalls die Impfungen mit dem Astrazeneca-Vakzin aussetzen will. Dies gelte zunächst bis Dienstag gegen Mittag, dann werde eine Entscheidung der EMA erwartet.

Auch Italien hat nun die Verabreichung des Corona-Impfstoffes von Astrazeneca landesweit gestoppt. Das teilte die italienische Arzneimittel-Agentur Aifa mit. Die Verwendung werde vorsorglich und vorübergehend eingestellt, bis eine Entscheidung der Europäischen Arzneimittelbehörde vorliege, hieß es in einer Mitteilung weiter.

Bereits mit Astrazeneca geimpft - und jetzt? Das Paul-Ehrlich-Institut weist darauf hin, dass Personen, die den Covid-19-Impfstoff Astrazeneca erhalten haben und sich mehr als vier Tage nach der Impfung zunehmend unwohl fühlen z.B. mit starken und anhaltenden Kopfschmerzen oder punktförmigen Hautblutungen, sollten sich unverzüglich in ärztliche Behandlung begeben. Und wie geht es mit dem Impfstoff weiter? SWR-Wissenschaftsredakteur David Beck erklärt:

"Jetzt werden sowohl Erst- als auch Zweitimpfungen ausgesetzt. Das heißt für diejenigen, die bereits die erste Dosis erhalten haben, gibt es jetzt erstmal keine zweite. Sollte der Impfstoff wieder als sicher eingestuft werden, dann geht es ganz normal auch mit den Zweitimpfungen weiter. Sollte die EMA aber die Zulassung für Astrazeneca entziehen, dann gäbe es erstmal ein Problem. Ich vermute, dass die betreffenden Menschen, dann einfach Biontech oder Moderna als Zweitimpfung bekommen könnten - da laufen auch gerade Studien, ob diese Technik, mit unterschiedlichen Impfstoffen aufzufrischen - Mix and Match - nennt man das, vielleicht sogar zu einem höheren Schutz führt. Insgesamt ist das aber natürlich für die ganze Impfkampagne ein herber Dämpfer."

EMA will am Donnerstag beraten

Die Europäische Arzneimittelbehörde will am Donnerstag über den Impfstoff von Astrazeneca beraten. In einer Mitteilung heißt es, es handle sich um eine sehr kleine Zahl von Personen. Die EMA sei weiter der Überzeugung, dass die Vorteile des Impfstoffs größer seien als das Risiko durch Nebenwirkungen.

WHO sieht bislang keine Hinweise auf Gefahren, will aber Berichte prüfen

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) prüft Berichte im Zusammenhang mit der Sicherheit des Impfstoffs von Astrazeneca. Bislang lägen keine Hinweise darauf vor, dass es eine Verbindung zwischen dem Vakzin und gesundheitlichen Beeinträchtigungen gebe, teilt WHO-Sprecher Christian Lindmeier mit. "Es ist wichtig, dass die Impfkampagnen fortgesetzt werden, um Leben zu retten." Es sei normal bei so groß angelegten Impfkampagnen, dass Länder auf unerwünschte Nebenwirkungen hinwiesen. Dies bedeute aber nicht, dass sie auch tatsächlich durch den Impfstoff verursacht wurden. Sobald die WHO umfassende Erkenntnisse habe, werde die Öffentlichkeit ebenso darüber informiert wie über - derzeit eher unwahrscheinliche - Änderungen an den derzeitigen Empfehlungen. Am Dienstag will sich der Beratungsausschuss der WHO treffen, um über das weitere Vorgehen zu beraten.

Hersteller verteidigt seinen Impfstoff

Astrazeneca hat seinen Corona-Impfstoff verteidigt und ein erhöhtes Risiko von Blutgerinnseln zurückgewiesen. Man habe Sicherheitsdaten von mehr als 17 Millionen Menschen analysiert, die in der EU und in Großbritannien mit dem Mittel geimpft worden seien, teilte das Unternehmen mit. Demnach gebe es keine Hinweise auf ein erhöhtes Risiko einer Lungenembolie oder einer tiefen Venenthrombose.