Der britisch-schwedische Hersteller AstraZeneca hat angekündigt, im ersten Quartal sechzig Prozent weniger Impfstoff als vereinbart an die EU zu liefern. Das sorgt für Empörung bei den Verantwortlichen.

Stella Kyriakidis nahm gestern Abend kein Blatt vor den Mund: Die EU-Kommission und die Mitgliedsstaaten hätten tiefe Unzufriedenheit darüber geäußert, dass im ersten Quartal weniger Impfstoff geliefert werden solle als geplant, sagte die EU-Gesundheitskommissarin in Brüssel.

Seit Jahresbeginn wiederholt sie, dass das Problem bei den weltweiten Produktionsengpässen liege. Nach Pfizer/Biontech und Moderna hat mit AstraZeneca ein dritter Impfstoff-Hersteller Lieferverzögerungen angekündigt.

Genauen Lieferplan vereinbart

Die EU hat vor fünf Monaten einen Vertrag mit dem Hersteller AstraZeneca über 300 Millionen Impfdosen unterzeichnet. Darin wurde auch eine Option 100 Millionen weiterer Dosen festgelegt. Es war der erste Impfstoff-Vertrag der EU-Kommission.

Man habe auf einem genauen Lieferplan bestanden, auf dessen Grundlage die Mitgliedstaaten ihre Impfprogramme planen könnten, so Kyriakidis. Die EU-Kommission werde auf mehr Zuverlässigkeit bei den Lieferungen dringen.

Spahn trotz Lieferproblemen zuversichtlich

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ist dennoch zuversichtlich, dass im Februar viele Menschen den AstraZeneca-Impfstoff erhalten können. Er erwarte die Zulassung in einer Woche und es werde im Februar auch Lieferungen geben, sagte er in den ARD-"Tagesthemen".

Mittel von AstraZeneca leichter zu handhaben

Der Impfstoff von AstraZeneca hat den Vorteil, dass er deutlich billiger und leichter handhabbar ist als die Mittel von Pfizer/Biontech und Moderna. Denn er muss nicht so stark gekühlt werden. Bis Ende der Woche soll er auch von der europäischen Arzneimittelbehörde zugelassen werden.

AstraZeneca hatte die EU gestern über die Lieferprobleme informiert. Weil der Impfstoff an Virusmutationen angepasst werden soll, könnten bereits auf Vorrat produzierte Impfstoffmengen möglicherweise nicht ausgeliefert werden.

Feuer beim größten Impfstoff-Produzenten

Außerdem ist noch unklar, ob ein Feuer in der weltgrößten Fabrik zur Herstellung von Impfstoffen in Indien, Auswirkungen auf die Lieferung des AstraZeneca-Impfstoffs hat. In der Fabrik werden eine Milliarde Dosen des Impfstoffs produziert. AstraZeneca hatte allerdings zunächst betont, das Feuer habe weder die Produktionsanlagen beschädigt noch den Vorrat.

Niemand in der EU soll ohne Behandlung und ohne Impfung bleiben - das hat die EU-Gesundheitskommissarin immer wieder betont. Nach der Hiobsbotschaft von AstraZeneca und den Produktionsverzögerungen bei Pfizer/Biontech und Moderna, ist die Frage offen, wann dieses Versprechen eingelöst werden kann.