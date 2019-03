per Mail teilen

Umweltverschmutzung ist verantwortlich für drei Viertel aller Krankheiten und vorzeitigen Todesfälle. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Vereinten Nationen. Sie wurde auf der UN-Umweltkonferenz in Nairobi vorgestellt.

Die Auswirkungen der fortschreitenden Umweltzerstörung seien dramatisch, warnen die Autoren der Studie: "Entweder wir verbessern den Umweltschutz drastisch, oder Millionen von Menschen werden in Städten und Regionen in Asien, dem Nahen Osten und in Afrika bis Mitte des Jahrhunderts vorzeitig sterben."

Belastete Luft, schmutziges Wasser und die Zerstörung der Ökosysteme bedrohten die Lebensräume von Milliarden Menschen. Allein im Jahr 2015 seien neun Millionen Menschen weltweit an den Folgen von Umweltverschmutzung gestorben. Zum Vergleich - etwa sieben Millionen Menschen sterben laut Weltgesundheitsorganisation jedes Jahr an den Folgen des Tabakkonsums.

Luftverschmnutzung ist ein Hauptproblem

Am gefährlichsten sei die Luftverschmutzung, so die Forscher. An Folgeerkrankungen kosteten jährlich zwischen sechs und sieben Millionen Menschen das Leben. Die immensen Kosten für Arbeitsausfälle und Gesundheitsversorgung belasteten die Weltwirtschaft stark.

Sandra Schöttner, Greenpeace-Expertin für Meeres- und Plastikmüll, fordert im Gespräch mit SWR Aktuell, bessere Handhabe, um die Müllflut einzudämmen:

Infektionen auf dem Vormarsch

Bis 2050 wären Infektionen vermutlich die weltweit größte Todesursache, weil dann ein Großteil der Keime gegen Antibiotika resistent sei.

Da verunreinigtes Trinkwasser ein großes Problem sei, müssten günstige Technologien zur Trinkwasserreinigung zur Verfügung stehen. Zudem fordern die Wissenschaftler in der Studie den Einsatz von Antibiotika bei Menschen und in der Landwirtschaft deutlich strenger zu reglementieren.

Unter den Folgen der Umweltzerstörung leiden vor allem die ärmeren Länder. Die Schere zwischen Arm und Reich gehe aber immer weiter auseinander, so die Experten.

"Die Wissenschaft ist deutlich: Die Gesundheit und der Wohlstand der Menschheit ist direkt mit dem Zustand unserer Umwelt verbunden", erklärte die Leiterin des UN-Umweltprogramms, Joyce Msuya. Jetzt sei es an der Politik mehr Nachhaltigkeit durchzusetzen.

250 Wissenschaftler aus 70 Ländern erstellten den Global Environment Outlook (GEO) über einen Zeitraum von sechs Jahren. Dafür werteten sie Datenmaterial über die Auswirkungen von Umwelteinflüssen von mehr als hundert Krankheiten aus.

Die dringenden Probleme des Planeten und mögliche Lösungen hat das Umweltprogramm der UN in einem Video (in englischer Sprache) zusammengefasst:

Den kompletten Bericht in englischer Sprache können Sie hier herunterladen.