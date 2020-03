per Mail teilen

Die Kunstmesse Art Basel ist wegen der Corona-Pandemie auf den Herbst verschoben worden. Statt im Juni solle sie nun vom 17. bis 20. September stattfinden, teilten die Organisatoren mit. Die Entscheidung sei in Abstimmung mit Galerien, Sammlern und Messepartnern gefallen. Ziel sei, dass die meisten Branchenvertreter und Sammler auch wirklich teilnehmen könnten. Von der Schau in der Schweizer Stadt Basel gibt es unter anderem einen Ableger in Hongkong. Auch die Messe dort wurde wegen des Coronavirus bereits verschoben.