Jedes siebte Kind in Deutschland ist von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht. Damit ist die Zahl laut statistischem Bundesamt im vergangenen Jahr wieder etwas gesunken. Vor zehn Jahren war noch rund jedes fünfte Kind in Deutschland dem Risiko von Armut und sozialer Ausgrenzung ausgesetzt. Weniger Kinderarmut gibt es in Slowenien, Tschechien, Dänemark und Finnland, am höchsten ist der Anteil in Rumänien, Bulgarien und Italien.