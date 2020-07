In der russischen Region Norilsk in der Nähe des Nordpolarmeeres sind erneut große Mengen Kraftstoff in die Umwelt gelangt. Mehr als 40 Tonnen seien aus einer Pipeline ausgelaufen - diese sei bereits abgeschaltet worden, teilte ein Unternehmen mit, das zu dem Nickel-Hersteller Nornickel gehört. Dieser ist bereits für einen ähnlichen Vorfall verantwortlich: Ende Mai waren 21.000 Tonnen Öl aus einem Heizkraftwerk ausgelaufen. In den Gewässern in der Nähe des Nordpolarmeeres sind die Folgen auch heute noch spürbar.