Besuch in der Todeszone

Nie war Politik in Deutschland härter, aber auch transparenter, wie der Film "Wege zur Macht. Deutschlands Entscheidungsjahr" am Montagabend im Ersten und in der ARD Mediathek zeigt.

Am Montagabend begleitet das Erste Annalena Baerbock (Grüne) Armin Laschet (CDU) und Olaf Scholz (SPD) im laufenden Bundestagswahlkampf ("Wege zur Macht. Deutschlands Entscheidungsjahr", 20.15 Uhr, bereits jetzt in der ARD Mediathek). Die Vorgeschichte dieses Wahlkampfs verlief so dramatisch wie wahrscheinlich noch nie. Auch sie wird erzählt. Die CDU brauchte einen neuen Vorsitzenden. "Natürliche" Kanzlerkandidaten gab es weder bei der Union noch den Grünen. Und eine Pandemie umklammert uns noch immer.

Der Film macht anschaulich, wie alles mit allem zusammenhängt. Er rekonstruiert die politischen Berg- und Talfahrten der Kandidaten und die Stimmungsschwankungen der Wählerinnen und Wähler je nach Corona-Inzidenz. Die Autoren lassen ihr Stück im Dezember 2020 beginnen. Auf einigen Bildern fällt Schneeregen vom grautrüben Himmel. Aber irgendwie ist die ganze Zeit lang Schneeregen in "Wege zur Macht". Die AfD-Co-Vorsitzende Alice Weidel spricht Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock ihr Mitleid aus. So weit ist es also schon gekommen.

Das politische Geschäft in Deutschland – der Film liefert ein Lehrstück darüber – verläuft schneller, unberechenbarer, strittiger, härter denn je. Auch Erfreuliches kommt hinzu: Parteien sind keine Kandidatenwahlvereine mehr. Machtkämpfe werden seltener in Hinterzimmern und häufiger auf offener Bühne ausgetragen. Sogar Teilnehmer politischer Sitzungen müssen ihre Worte wägen in Zeiten, da alles rasch "durchgesteckt" wird.

Der frühere Grünen-Politiker Joschka Fischer nannte die Spitzenpolitik seiner Zeit eine "Todeszone". Der Film erlaubt einen Besuch in ihr.