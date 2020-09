per Mail teilen

Angesichts anhaltender Proteste in Belarus geht die autoritäre Staatsführung massiv gegen Journalisten vor. Es gibt Berichte darüber, dass mehreren Vertretern westlicher Medien die Akkreditierung entzogen worden sei. Ein Kamerateam der ARD ist am Abend festgenommen und am Vormittag wieder freigelassen worden. Die beiden russischen Mitarbeiter wurden des Landes verwiesen und sind auf dem Weg nach Moskau. Sie dürfen fünf Jahre lang nicht nach Belarus reisen. Dem belarussischen Mitarbeiter droht ein Prozess. Seit der Präsidentenwahl vor knapp drei Wochen protestieren Tausende gegen Staatschef Aljaksandr Lukaschenko. Sie werfen ihm Wahlbetrug vor.