Die Zahl der arbeitslos Gemeldeten ist in diesem Monat vor allem saisonbedingt noch einmal zurückgegangen. Das hat die Bundesagentur für Arbeit mitgeteilt. Demnach haben zurzeit rund 2.760.000 Menschen keine Stelle. Das sind 87.000 weniger als im September. Die Quote sank um 0,2 Punkte auf sechs Prozent.

Der Bundestrend zeigt sich auch in den Ländern. In Rheinland-Pfalz ging die Arbeitslosenquote auf 5,2 Prozent zurück, in Baden-Württemberg auf 4,3 Prozent. Der Chef der Bundesagentur, Detlef Scheele, sagte, am Arbeitsmarkt zeigten sich aber nach wie vor deutliche Spuren der ersten Welle der Corona-Pandemie.