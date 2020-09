per Mail teilen

Die Bundesagentur für Arbeit stellt die Arbeitslosenzahlen für August vor. Experten gehen davon aus, dass sich die Lage nach dem Schock der Corona-Krise weiter stabilisiert hat. Sinkende Arbeitslosenzahlen erwarten sie aber nicht. Im Juli waren in Deutschland 2,91 Millionen Menschen arbeitslos. Die Zahl der Beschäftigten in Kurzarbeit war zuletzt im Mai auf den Rekordwert von 6,7 Millionen geklettert. Nach einer Umfrage des Ifo-Instituts geht die Kurzarbeit in Deutschland nun immer weiter zurück.