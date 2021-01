Im Dezember waren in Deutschland rund 2,707 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren 480.000 mehr als im Dezember 2019. Das hat die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitgeteilt. Die Arbeitslosenquote lag unverändert bei 5,9 Prozent. Wenig Änderungen melden auch die Bundesländer. In Baden-Württemberg blieb die Quote bei 4,2, in Rheinland-Pfalz bei 5,1 Prozent.