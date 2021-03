Die Corona-Pandemie hat sich auch auf den Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg ausgewirkt. Zehntausende Menschen sind zusätzlich arbeitslos geworden, so eine aktuelle Untersuchung.

37.000 Menschen in Baden-Württemberg sind als Folge des ersten Corona-Lockdowns zusätzlich arbeitslos geworden. Das zeigt eine heute vorgestellte Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit. Im bundesweiten Vergleich steht Baden-Württemberg damit aber relativ gut da. Nur in Rheinland-Pfalz und im Saarland seien die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Arbeitsmarkt geringer gewesen. In Berlin hatte die Corona-Pandemie deutlich größere Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt.

Corona: Baden-Baden besonders stark betroffen

Allerdings gibt es laut der Untersuchung des Instituts in Baden-Württemberg große regionale Unterschiede: So fiel der Anstieg der coronabedingten Arbeitslosigkeit von April bis Juli 2020 in Baden-Baden besonders hoch aus. "Insbesondere die Schließung der Hotel-und Gastronomiebetriebe war wohl für den deutlichen Corona-Effekt in den ersten Monaten verantwortlich", heißt es in der Untersuchung.

Am geringsten dagegen waren die Lockdown-Folgen für die Beschäftigten im Kreis Schwäbisch Hall. Insgesamt waren die Auswirkungen, die Corona auf den Arbeitsmarkt hatte, in den Städten größer als in den ländlichen Regionen in Baden-Württemberg. Das liegt nach Einschätzung des IAB vor allem daran, dass in Städten mehr Menschen in den vom Lockdown betroffenen Branchen wie Gastronomie und Einzelhandel beschäftigt sind.

Mehr ausländische Beschäftigte werden arbeitslos

Überdurchschnittlich stark ist die coronabedingte Arbeitslosigkeit auch bei ausländischen Beschäftigten gestiegen. Auch das hängt laut Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung damit zusammen, dass sie vor allem in Branchen und Berufen arbeiten würden, die besonders stark unter dem damaligen Corona-Lockdown gelitten haben.

Erholung nach dem ersten Corona-Lockdown

Für junge Menschen könnte es aufgrund der Corona-Pandemie schwieriger werden, einen Ausbildungsplatz zu finden. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Karl-Josef Hildenbrand

Alle betroffenen Beschäftigten profitierten laut IAB davon, dass sich der Arbeitsmarkt im Sommer wieder erholt hat. Allerdings befürchtet Christian Rauch, der Chef der Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit, dass der aktuelle Lockdown wieder diese Branchen treffen und die Beschäftigten wieder stärker in die Arbeitslosigkeit rutschen werden. Rauch hofft darauf, dass sich der Arbeitsmarkt durch die steigende Zahl an Impfungen stabilisieren wird.

Sorgen macht dem Chef der Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit auch der Ausbildungsmarkt. Denn viele Unternehmen würden aufgrund der aktuellen Corona-Situation weniger oder gar nicht ausbilden. Auch mögliche Azubis seien zurückhaltend – zum Beispiel, weil sie wegen Corona aktuell keine Praktika machen könnten.