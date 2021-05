Fehlender Arbeitsschutz, viel zu lange Arbeitszeiten, schlechte Unterbringung - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) kritisierte in den vergangenen Monaten immer wieder die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie. Die sollen nun verbessert werden. Ein Gesetzentwurf sieht Verschärfungen für die Branche vor. Heute ist die Anhörung im Ausschuss für Arbeit und Soziales.

Bereits Ende der vergangenen Woche warb Heil im Bundestag für das geplante Gesetz. Dabei forderte er, mit einer Zustimmung zu diesem Gesetz mit den Verhältnissen der Fleischbranche aufzuräumen. Mit dem so genannten Arbeitsschutzkontrollgesetz sollen Konsequenzen aus der bisherigen Situation gezogen werden.

Arbeitsschutzkontrollgesetz richtet sich gegen kriminelle Ausbeutung

Das Gesetz richtet sich unter anderem gegen kriminelle Ausbeutungen von Arbeitskräften und schreibt vor, dass Großschlachtereien im Kerngeschäft - Schlachtung, Zerlegung und Fleischverarbeitung - keine Fremdarbeiter mehr einsetzen dürfen. Dazu sollen Werksverträge und Leiharbeit vom kommenden Jahr an verboten werden. Ausgenommen davon seien Betriebe mit bis zu 49 Beschäftigten.

Heil betonte, dabei gehe es nicht um den "Dorfmetzger, der seine eigene Schlachtung betreibt." Es gehe um die Fleischfabriken, denn da sei das Problem. In dem Gesetz sind zudem mehr Kontrollen durch die Länder und eine digitale Zeiterfassung vorgesehen, damit die Unternehmen nicht den Mindestlohn unterlaufen können.

Arbeitsbedingungen im Zuge der Corona-Krise in Kritik geraten

Die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie sind im Zuge der Corona-Krise stark in die Kritik geraten. In der Branche gab es eine Serie von Ausbrüchen des Virus, was Kritiker auf die Arbeitsbedingungen sowie die Unterbringung vieler Beschäftigter in beengten Gemeinschaftsunterkünften zurückführen.