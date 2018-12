Arbeiter an Stuttgart-21-Tunnelbaustelle schwer verletzt

Ein Arbeiter ist bei Tunnelbauarbeiten für das Bahnprojekt Stuttgart 21 schwer verletzt worden. Der 42 Jahre alte Mann war nach Polizeiangaben damit beschäftigt, Spritzbeton an der Tunneldecke zu verteilen. Aus bislang ungeklärten Gründen habe sich der feuchte Beton von der Decke gelöst und den Mann verschüttet. Die Feuerwehr habe den 42-Jährigen retten können. Lebensgefahr bestehe nicht. Wegen der Bauarbeiten am Bahnprojekt Stuttgart 21 kommt es an diesem Wochenende zu Zugausfällen und Verspätungen. Zwischen Stuttgart und München fallen zum Beispiel mehrere Intercity-Verbindungen aus.