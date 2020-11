Im vergangenen Jahr haben die Menschen in Deutschland so viele erzieherische Hilfen beantragt wie noch nie. Die Träger von Kinder- und Jugendhilfen hätten mehr als eine Million dieser Maßnahmen für junge Menschen gewährt, teilt das Statistische Bundesamt mit. Knapp die Hälfte der Hilfen wurden von Alleinerziehenden in Anspruch genommen. In mehr als jedem dritten Fall lebte die Familie ganz oder teilweise von Transferleistungen. Erzieherische Hilfen können von Eltern beantragt werden, wenn sie eine dem Kindeswohl entsprechende Erziehung nicht leisten können. Sie können aber auch von Gerichten angeordnet werden.