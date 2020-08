Rechte Gruppen hatten am Samstag in Berlin am Rande der Proteste gegen die Corona-Politik vor dem Parlament Reichsflaggen geschwenkt. Die Aktion wird über alle Parteien hinweg verurteilt. Nun wird diskutiert, wie der Reichstag zu schützen ist.

Bei Demonstrationen in Berlin soll es künftig eine Maskenpflicht für Teilnehmer geben. Das hat der Berliner Innensenator Andreas Geisel (SPD) angekündigt. Er wolle dazu die Infektionsschutz-Verordnung anpassen. Vor dem Innenausschuss des Abgeordnetenhauses sagte Geisel, er bedauere, was am Samstag in Berlin passiert sei.

"Das sind beschämende Bilder, gar keine Frage. Das darf nicht wieder passieren." Andreas Geisel, Innensenator Berlin

Klar sei aber auch, so Geisel, dass der Deutsche Bundestag zu keiner Zeit ungeschützt gewesen sei. Am Samstag hatten mehrere Hundert Regierungskritiker, darunter viele Rechtsextreme und Reichsbürger, versucht, in den Reichstag zu gelangen.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) nannte die Vorgänge vom Samstag "verabscheuungswürdig", Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprach von einem "unerträglichen Angriff". Der Ältestenrat will heute darüber beraten, ob die Sicherheit am Reichstagsgebäude verschärft werden soll.

Polizisten zu Gast bei Bundespräsident Steinmeier

Gemeinsam mit anderen Kolleginnen und Kollegen waren die drei Polizisten, die sich zunächst allein den Extremisten auf der Treppe des Bundestags entgegenstellen mussten, am Montag zu Gast bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue. Dabei betonte das Staatsoberhaupt, die Verteidigung der freiheitlichen Demokratie obliege nicht allein der Polizei: "Sie ist Aufgabe und Pflicht der gesamten Gesellschaft - und eines jeden Einzelnen."

Nazi-Symbole stillschweigend geduldet?

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sagte im ARD-Morgenmagazin: "Jeder hat gewusst, mit wem er da auf der Straße steht." Gemeint hat er damit die Organisatoren und Teilnehmer der Demonstration gegen die Maßnahmen der Bundesregierung in der Corona-Krise.

Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch kritisierte die "Mitläufer". Sie hätten sich nicht eindeutig von den Neo-Nazis und Rechtsextremen distanziert.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sprach von einem "schweren Angriff auf die Demokratie", den man nicht so einfach hinnehmen dürfe. Er betonte gegenüber dem SWR: "Wenn jemand nicht genügend Abstand hält - und das nicht nur wegen der Pandemie - sondern zu eindeutig Rechtsradikalen, dann macht so jemand uns allen ein Problem."

Extremismusforscher: Warum viele Demo-Teilnehmer Fakten ausblenden Der Bielefelder Extremismusforscher Andreas Zick sieht in der Heterogenität der Corona-Proteste, vom friedensbewegten Bürger über Sektierer bis hin zu Neonazis, deren größtes Problem. Zick sagte im SWR: "Wir haben in der Geschichte immer wieder erlebt, dass sich in Krisenzeiten derartige Gruppierungen entwickeln." Dass die Veranstalter dazu schwiegen, bringe sie in "moralischen Misskredit, wo ja gerade sie anderen Immoralität vorwerfen."

Zick hält auch die Äußerungen vieler Teilnehmer für unglaubwürdig, sie hätten nicht bemerkt, dass auch Neonazis mitdemonstrierten und Reichsflaggen gezeigt wurden: "Wir haben festgestellt, dass sich der Wahrnehmungsfilter der vielen vor Ort auf einen Minimalkonsens einigt." Die sehr heterogene Gruppe der Demonstrierenden bilde eine gemeinsame Identität als Widerstand und Systemgegner aus. "Das führt dann dazu, dass Fakten ausgeblendet werden."

"Ein Meer an Gemeinsamkeit"

Ähnlich äußerte sich auch Anetta Kahane. Sie ist Vorstandsvorsitzende der Amadeu-Antonio Stiftung, die sich für eine Stärkung der Zivilgesellschaft gegen Antisemitismus, Rassismus und Rechtsextremismus einsetzt.

Kahana, die selbst in Berlin-Mitte wohnt und die Demonstration direkt mitverfolgen konnte, sagte im SWR: "Das Schlimme war, dass die Reichsflaggen sich unter den ganz normalen Leuten gemischt haben." Die Menschen hätten sich gut verstanden. Es sei ein "einziges Meer" an Gemeinsamkeit gewesen. "Das hat mich erschreckt."

"Antisemitischer Touch" in der Bewegung

Kahane sagte, die Menschen, die gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung seien, sollten eine "eigene Demonstration" machen. Am Sanstag seien sich alle einig gewesen, dass es "geheime Mächte" gebe, die irgendwas steuerten.

"Das hat auch immer einen antisemitischen Touch", so Kahane. Offenbar gebe es Menschen, die sich nach irgendjemanden sehnten, der für alles Verantwortung habe.

AfD: "Corona-Regeln sind maßlos übertrieben"

Beatrix von Storch, die stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag sagte im SWR, die Aktion vor dem Reichstag sei "nicht in Ordnung" gewesen. Allerdings verweise sie auch auf eine Aktion von Greenpeace im Juli. Damals hatten Greenpeace-Aktivisten die Kuppel des Reichstags bestiegen und Transparente enthüllt. Nur darüber, so von Storch, habe sich niemand aufgeregt.



Von Storch sprach von einer "riesigen Bewegung", die sich "gegen maßlos übertriebene" Corona-Regeln wehre. Schließlich lege man ja auch nicht bei jeder Grippe-Welle das Land "in Schutt und Asche."