Zwei Wochen nach der teils chaotischen Demonstration von Kritikern der Corona-Regeln sind in Leipzig und anderen Städten wieder Protest-Veranstaltungen geplant. Aber auch mehrere Aktionen dagegen.

Gegner der Corona-Politik haben nach Angaben der Stadt Leipzig eine Versammlung mit 250 Teilnehmern angemeldet. Dagegen regt sich lauter Protest: Allein das Aktionsnetzwerk "Leipzig nimmt Platz" ruft zu drei Kundgebungen auf zentralen Plätzen der Stadt auf.

Nach Einschätzung des Verfassungsschutzes wird sowohl im rechtsextremistischen als auch im linksextremistischen Lager für Leipzig mobilisiert. Stadt und Polizei haben angekündigt, jegliche Verstöße gegen die Corona-Regeln konsequent zu ahnden.

20.000 Teilnehmer protestierten ohne Maske und Abstand

Vor zwei Wochen war eine große "Querdenken"-Demo in Leipzig zeitweise außer Kontrolle geraten. Mindestens 20.000 Menschen aus der gesamten Bundesrepublik waren nach Leipzig gekommen, um gegen die Corona-Einschränkungen zu protestieren. Kaum jemand hielt sich an die Maskenpflicht. Es kam zu Rangeleien und es flog Pyrotechnik, als die Masse versuchte, einen Gang über den Leipziger Ring zu erzwingen.

"Querdenker"-Demos auch in Baden-Württemberg

Auch in zahlreichen anderen deutschen Städten haben Gegner von Corona-Auflagen sowie Gegendemonstranten zu Aktionen aufgerufen. In Göppingen wurden 2.000 Teilnehmer zu einer Kundgebung angemeldet, jeweils mehrere hundert erwarten Veranstalter bei Demonstrationen in Pforzheim, Hannover und Berlin.

In Kaiserslautern darf die geplante "Querdenker"-Demo nicht stattfinden. Das hat das Verwaltungsgericht in Neustadt entschieden. Man befürchte, dass sich die Teilnehmer nicht an die Corona-Vorschriften halten würden, teilte ein Gerichtssprecher mit. Die Stadt Kaiserslautern hatte zuvor die Demonstration abgelehnt.