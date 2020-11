Jeden Tag vermeldet das Robert-Koch-Institut die neuen Infektionszahlen der letzten 24 Stunden. Der Medizinstatistiker Gerd Antes aus Freiburg hält von der Methode nichts, die Zahl sei kein guter Referenzwert.

Kontaksperren sind "Holzhammer-Methode"

Der Mathematiker und Medizinstatistiker Gerd Antes kritisiert die Corona-Informationspolitik der Bundesregierung und des Robert-Koch-Instituts. Im SWR sagte er: "Es ist keine Welle, die wir brechen können. Wir sitzen auf einem Schwelbrand und der nennt sich exponentielles Wachstum."

Man könne nur die Geschwindigkeit reduzieren, allerdings nicht durch Kontaktsperren. Es gehe darum, die Infektionswahrscheinlichkeiten einzuschränken, beispielsweise mit besserer Einhaltung der Abstände. Kontaktsperren seien da die "Holzhammer-Methode", sagte Antes, der auch ehemaliger Direktor des Cochrane-Zentrums am Universitätsklinikum Freiburg ist.

Große Gefahr in Bus und Bahn

Vor allem in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Schulbussen sieht Antes ein erhöhtes Risiko. "Die Kinder halten morgens akribisch Abstände ein, nur um dann in weit überhöhter Zahl in einen Schulbus gestopft zu werden.“ Gleichzeitig stünden tausende von Bussen aus dem Reisebetrieb in Garagen herum und die Fahrer seien in Kurzarbeit. Antes schlägt vor, diese Busse als Schulbusse einzusetzen, um die Kinder mit Abstand zu transportieren.