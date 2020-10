Das Gedränge an den Badeseen ist leichtsinnig, aber begreiflich, meint Martin Rupps. Ein Serbien-Urlaub kann mehr Schaden anrichten als eine Badeversammlung im eigenen Land.

"Kontrollverlust". Das Wort wurde in der Flüchtlingskrise 2015 populär, als vermeintlich unkontrolliert hunderttausende Menschen ins Land kamen. Aktuell erleben wir einen neuen Kontrollverlust, wenn auch im Kleinen: Am Wochenende erlebten die Badeseen im Südwesten einen Ansturm. Wer am Eingang abgewiesen wurde, schlug sich durch die Büsche zum Stand. Als ginge es nicht um ein kühles Bad im Freien, sondern um das wenige Trinkwasser in der Wüste.

Badeseen im Südwesten – hier der Aileswasensee in Neckartailfingen (Kreis Esslingen) erleben im Corona-Sommer einen Massenansturm. 7-aktuell

"Manche scheinen zu vergessen, dass wir uns noch mitten in der Pandemie befinden", wetterte der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) hinterher. Abgesehen davon, dass der Mann nicht fürs Schimpfen bezahlt wird – in welcher Welt lebt er eigentlich? Politiker wie er verlangen, dass man einen Freibad-Besuch vorher anmeldet und riskiert, keinen Platz zu bekommen. Da packe ich doch lieber an einem Sommertag spontan die Badehose ein und fahre zum See.

Der Massenansturm ist leichtsinnig, aber begreiflich. Die Menschen wollen sich nicht gängeln lassen. Sie wollen auch keine Verbote, die ihnen bei den niedrigen Corona-Infektionszahlen unverständlich sind. Ihre große, von einem Herrn Lucha nicht gewürdigte Leistung liegt darin, dieses Jahr keinen Urlaub auf dem Balkan oder in Thailand zu machen. Eine Serbien-Urlauberin, das zeigt ein aktueller Hotspot im Südwesten, kann mehr Schaden anrichten als eine Badeversammlung in Neckartailfingen (Kreis Esslingen) oder Eich (Kreis Alzey-Worms).

Regulierung wie im Freibad nicht möglich

Eine Steuerung wie im Freibad ist an einem Badesee nicht zu erreichen. Mein Vorschlag lautet: Lasst die Leute machen, was sie wollen. Steigen wieder die Corona-Infektionszahlen, werden die örtlichen Badeseen geschlossen.