Bei einem Anschlag auf ein Hotel in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind mehrere Menschen getötet worden. Ein Selbstmordattentäter habe sich in einem Auto vor dem Eingang des Hotels in die Luft gesprengt, berichtet ein Reporter der Deutschen Presseagentur, der vor Ort war. Nach der Explosion seien Schüsse zu hören gewesen. Laut einem Polizeisprecher haben vermutlich mehrere Angreifer das Hotel gestürmt. Mehr als neun Menschen seien getötet worden. Wer für den Angriff verantwortlich ist, ist noch unklar. Verdächtigt wird die sunnitische Terrormiliz Al-Shabaab. Sie verübt immer wieder Anschläge in Somalia und kontrolliert weite Teile des Landes.