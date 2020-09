per Mail teilen

Im Missbrauchsfall von Münster hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen fünf Beschuldigte erhoben. Hauptverdächtiger ist ein 27-jähriger Mann, der den Sohn seiner Lebensgefährtin immer wieder vergewaltigt haben soll. In einer Gartenlaube sollen auch andere Männer diesen Jungen und ein anderes Kind sexuell misshandelt haben. Nach Lügde und Bergisch Gladbach ist Münster der dritte große Missbrauchsfall in Nordrhein-Westfalen in den vergangenen Jahren.