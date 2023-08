Meinung: Sandalismus am Arbeitsplatz

Auch an Hitzetagen will Martin Rupps keine Schultern, Schienbeine und große Zehen am Arbeitsplatz sehen.

Die Knigge-Beraterin Carolin Lüdemann gibt im SWR-Gespräch Empfehlungen für angemessene Arbeitskleidung bei Hitze. "Das Kurzarmhemd existiert in meiner Welt nicht, und geschlossene Schuhe müssen auch getragen werden." Bei Frauen sind Spaghettiträger ein No-Go. Nur Männer ohne Kundenkontakt dürfen zur kurzen Hose greifen. "Mehr Stoff, mehr Seriosität und auch mehr Autorität" gibt Carolin Lüdemann als Motto aus. Die Meinung von Martin Rupps SWR SWR/Kristina Schäfer Sockenfrei in Sandalen Mir fällt mein Kollege Frank ein, der formal, aber nicht kleidertechnisch aus dem Urlaub zurück ist. Seither kommt er in Tank Tops ins Büro. Und läuft sockenfrei in Sandalen herum. Offenbar will er aller Welt zeigen, dass er seinen Nagelpilz los ist. Frauen greifen jetzt auch gern zu Sandalen - mutmaßlich um Werbung zu machen für einen Nagellack. SWR Aktuell Newsletter - Aktuell und meinungsstark Die Kolumne "Martin Rupps meint…" erscheint als Teil des "SWR Aktuell Newsletter - Der Tag im Südwesten". Der Newsletter informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren. Stoffarme Kleidung mag hohe Temperaturen erträglicher machen, aber ich möchte die Schultern, Schienbeine und großen Zehen meiner Kolleginnen und Kollegen nicht sehen. So wenig ihnen meine zuzumuten sind. Am Arbeitsplatz kommen Menschen zusammen für einen sachlichen Zweck. Diesen Zweck zu achten, gebietet der kollegiale Respekt füreinander. Knigge-Expertin Carolin Lüdemann Welche Kleidung bei Hitze angemessen ist Bei Temperaturen über 30 Grad möchte man leichte und luftige Kleidung tragen. Knigge-Expertin Carolin Lüdemann weiß, wann es lockerer sein darf und wo der Anzug Pflicht ist. 9:00 Uhr Der Vormittag SWR1 Rheinland-Pfalz Noch weniger Verständnis habe ich für Führungskräfte, die im Hawaiihemd zur Arbeit kommen. Offenbar wollen sie zum Ausdruck bringen, keine Unterschiede zwischen sich und Mitarbeitenden zu machen. Für mich wird umgekehrt ein Schuh draus: Ein Chef, der sich gemäß seiner beruflichen Rolle kleidet, drückt mir gegenüber seine Wertschätzung aus.