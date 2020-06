Die Anti-Korruptionsorganisation Transparency Deutschland fordert, dass die Lobby-Vorwürfe gegen den CDU-Abgeordneten Philipp Amthor lückenlos aufgeklärt werden. Auf der Internetseite der Organisation wird der Vorsitzende Hartmut Bäumer zitiert: "Wenn jemand Lobbyarbeit für ein Unternehmen betreibt, von dem er später Aktienoptionen und einen Direktorenposten erhält, erwecke das den Eindruck der Käuflichkeit. Eine Entschuldigung reiche nicht aus." Amthor hat gestern auf Facebook Fehler im Zusammenhang mit seiner Lobby-Arbeit für das New Yorker Unternehmen Augustus Intelligence eingestanden. Er hatte das Start-Up-Unternehmen laut "Spiegel" in einem Brief an Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) gelobt und um politische Unterstützung gebeten.