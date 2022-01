Ampel und Cannabis – berauschende Aussichten

Die Verhandler von SPD, Grünen und FDP haben eine erste Gemeinsamkeit gefunden: die Legalisierung von Cannabis. Das ist möglicherweise kein Zufall, sondern Teil eines Plans – meint Pascal Fournier in seiner Kolumne.

Zugegeben – man merkt nicht sofort, was für ein Revoluzzer, was für ein Non-Konformist, was für ein Outlaw der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach ist. Was vielleicht auch daran liegt, dass er in den vergangenen Monaten zwar oft was sagen sollte in Mikrophone und Kameras, aber halt immer nur zu Inzidenzen, Masken, Impfungen, Herdenschutz, Hospitalisierungszahlen und all solchen Sachen. Das kann man einfach nicht revolutionär, nonkonformistisch und outlaw-mäßig über die Rampe bringen.

Die Kolumne von Pascal Fournier können Sie hier auch im Audio anhören:

Aber jetzt: Karl Lauterbach plädiert für die Legalisierung von Cannabis! Zwar wäre Lauterbach nicht Lauterbach, wenn er das Ganze nicht wieder mit irgendwelchen medizinischen Sachen bemäntelte, was dem Vorstoß ein bisschen den Pepp nimmt, und naja, der legendäre leidenschaftliche Lauterbach-Sprech tut sein Übriges – aber unterm Strich bleibt hängen: Legalisierung von Cannabis.

Klimaschutz, Staatsverschuldung, Steuern und Digitalisierung

Und das Beste ist, mit dem Vorstoß ist Lauterbach nicht allein! Die Jungen Liberalen und die Grüne Jugend verfolgen dasselbe Ziel – heißt: da ist doch mal eine erste echte Gemeinsamkeit der Ampel-Verhandler. Klimaschutz, Staatsverschuldung, Steuern und Digitalisierung – da tun sich die Ampel-Koalitionäre in spe noch ein bisserl schwer – aber bei Cannabis, da gibt es den ersten handfesten Konsens.

Eigentlich ist es nur ein Minimalkonsens. FDP und Grüne könnten sich noch deutlich mehr vorstellen als Lauterbach und seine Sozialdemokraten. Also doch nur ein lauwarmer Kompromiss? Und noch dazu als erste, symbolträchtige Ausgeburt der Ampel? Soll das heißen: es geht so weiter? Lauwarm? Das auszusondierende angebliche "innovative Bündnis für einen gesellschaftspolitischen Aufbruch", für einen "Impuls nach vorne", rot-grün-gelb – auch nur ein Papiertiger?

Steuern, Klimaschutz, Digitalisierung und Staatsverschuldung – das sind dicke Bretter, über die sich die möglichen Koalitionäre gar nicht einig sind. Was bedeutet, da droht ein Minimalkonsens nach dem anderen. So gesehen ist das mit dem eventuell bald legalen Cannabis vielleicht kein Zufall, sondern gezielte Vorab-Sedierung, um das, was danach kommt, erträglicher zu machen. Wie war das? Realität ist was für Leute, die mit Drogen nicht zurechtkommen.