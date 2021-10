Bitte die Hand heben

Schon vor den Koalitionsverhandlungen in Berlin werden Ansprüche auf den Posten des Finanzministers angemeldet. Das ist doch kein Problem, meint Josef Karcher. Personalien und Postenvergabe sollten aber grundsätzlich neu gedacht werden.

Sie wollen das Land modernisieren. Darin sind sich die künftigen Koalitionäre in Berlin einig. Ab Donnerstag beginnen die offiziellen Koalitionsverhandlungen, dann geht es inhaltlich ans Eingemachte. Und ganz am Ende wird ausgemacht, wer welchen Posten bekommt. So heißt es, so sagen alle.

Parteispitzen von SPD, Grünen und FDP empfehlen Ampel-Koalitionsgespräche dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Kay Nietfeld

Das ist aber ziemlich naiv; seien wir doch ehrlich. Wenn bereits im Vorfeld Namen und Personen gehandelt werden, dann ist dies zum einen dem Medieninteresse geschuldet, und zum anderen sind es immer noch Menschen, die Politik machen und für Inhalte stehen.

Das Finanzministerium

Es überrascht jedoch, mit welcher Intensität, schon jetzt darüber debattiert wird, wer im Finanzministerium das Sagen haben soll. Ausgerechnet dieses Amt! Warum wird es so wichtig genommen? Womöglich weil es doch immer nur ums Geld geht. Dabei ist der Job des Kassenwarts mit sehr viel staubtrockener Arbeit verbunden, vor allem mit Aktenstudium. Noch immer passt die Steuergesetzgebung dieses Landes auf keinen Bierdeckel. Das dürfte auch so bleiben.

Wer einen Modernisierungsschub ankündigt, dem sollte ein Transformationsministerium am Herzen liegen. Oder eines für globale Fragen - in einer Welt, in der alles miteinander zusammenhängt. Im Übrigen hat sich in den vergangenen zwei Jahren gezeigt, welche Bedeutung das Gesundheitsministerium erlangt hat. Warum meldet hier niemand Ansprüche an? Das gleiche gilt fürs Verkehrsministerium, dessen Stellenwert nicht unterschätzt werden darf. Denn es geht darum, Mobilität neu zu denken. Dafür braucht es Führungspersonen, die das wollen. Von Anfang an.