Nach der Amokfahrt von Volkmarsen im Februar hat die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt Anklage gegen den Fahrer erhoben. Das berichtet der WDR. Der Vorwurf lautet auf versuchten Mord in 91 Fällen und schwere Körperverletzung in 90 Fällen. Der 30-Jährige ist im nordhessischen Volkmarsen in den Rosenmontagsumzug gerast. Zahlreiche Menschen, darunter viele Kinder, wurden teils schwer verletzt. Das Motiv der Tat ist bis heute unklar, die Ermittler schließen einen politischen oder religiösen Hintergrund aus. Der Fahrer schweigt bisher, zur Tatzeit war er weder betrunken noch stand er unter Drogen.