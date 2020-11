Unsere Kolumnistin Constance Schirra kann gut verstehen, dass Donald Trump nicht aus dem Weißen Haus will - weiß aber eine Lösung.

Verflixt nochmal…. Jetzt ist es fast zwei Wochen her, dass die Amerikaner gewählt haben, und wir wissen immer noch nicht, wie das da weitergeht. Ich mache mir Sorgen um Amerikas Zukunft. Die Amerikaner liegen mir am Herzen. Uns verbindet viel. Ich zum Beispiel zähle sehr genau, in Zehnerschritten, mit meinen Fingern, also Daumen links….: Eins. Zeigefinger links... : Zwei. usw. Bis zehn. Das machen die Amerikaner auch so. Und meine Güte, wenn man so genau zählt… das dauert dann eben mal bei 160 Millionen Stimmzetteln.

Die Kolumne von Constance Schirra können Sie hier auch im Audio hören:

Dann... Filzstifte! Wie kann man zu Stimmzetteln Filzstifte reichen??? Da würde ich mich auch aufregen! Wenn ich einen Einkaufszettel mit Filzstift schreibe und meinem Mann mitgebe.... da kommt nix vom Zettel zuhause an. Entweder es regnet, oder mein Mann muss plötzlich weinen, oder die Milch läuft aus. Und..... jaaaaaa...... eben... schon ist auf meiner Einkaufsliste alles verwischt. Eine einzige Sauerei! Filzstift auf wichtigen Wahlzetteln! Echt! Es ist doch völlig klar, dass der Trump nach einer Filzstift-Wahl nicht aus dem Weißen Haus ausziehen will. Nicht KANN! Andererseits, solange das mit den Filzstiften noch nicht geklärt ist, muss der Biden da rein, ins Weiße Haus.

Zwei Minuten - Die Kolumne zum Wochenende "Zwei Minuten" heißt unsere Kolumne. Sie ist unser ganz persönlicher Blick auf ein aktuelles Ereignis oder eine andauernde Debatte. Sechs unserer Kollegen nutzen abwechselnd "Zwei Minuten", um augenzwinkernd, nachdenklich, staunend oder resümierend auf eine Geschichte zu schauen. Eine ganz große Geschichte oder eine winzig kleine, eine aus der Politik oder eine aus dem Alltag, eine die alle beschäftigt oder nur einige. „Zwei Minuten“ sind nie bierernst und nie neutral – aber immer persönlich. Die Kolumne erscheint auch als Teil des "SWR Aktuell Newsletter". Er informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und präsentiert Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Ich hab‘ jetzt überlegt: Das Weiße Haus hat 132 Zimmer plus 35 Badezimmer. Da können doch die Bidens und die Trumps wohnen. Selbst wenn der Biden mit seiner ganzen großen Familie einziehen würde, also mit Jill, Hunter, Ashley, Naomi, Finnegan, Maisy, Natalie, noch ein Hunter, Major und Champ, den Hunden….. , selbst wenn die alle mitkämen…. da ist doch noch genug Platz für die Trumps! 132 Zimmer! Einen Teil vom West Wing vielleicht, da liegt unterirdisch die Bowling Bahn. Donald dürfte immerzu bowlen und er dürfte immerzu gewinnen und er hätte soviel Freude am Gewinnen, er käme gar nicht mehr raus dem Keller. Und währenddessen könnte Joe aus dem Oval Office ein bisschen regieren. Major und Champ, die Hunde, würden den Bowling-Kugeln hinterher jagen und Jill und Melania nippten im East Wing an ihrem Tee …. Quatsch, wir sind doch nicht in England…. Was trinken die First Ladies? Egal… Eine Präsidenten-WG! Jaaaaaa!

Zwei Präsidentenfamilien in einem Haus

DAS ist Amerikas Zukunft. Es würde die Rolle der USA als modernste aller modernen Demokratien unterstreichen! Es wäre ein beispielhaftes Modell für knappe Wahlausgänge auf der ganzen Welt! Es würde Amerika die Vorreiterrolle in Sachen Klimaschutz bescheren! Zwei Präsidentenfamilien in einem Haus – was das an Strom sparen würde und an Wasser. Und natürlich wäre eine Präsidenten-WG Vorbild für die ganz normale nette amerikanische Familie. Denn die Trumps und die Bidens würden sich gemeinsam um die ganz alltäglichen Dinge kümmern: mit den Hunden gehen, Putzen, Einkaufen…. Als Einkaufszettel eigneten sich die Rückseiten der Wahlzettel sicher ganz hervorragend. Nur…. Bitte….. Bloß nicht mit Filzstift schreiben!