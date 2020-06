In Brasilien hat die Abholzung im Amazonas-Gebiet erneut einen Rekordwert erreicht. Von Januar bis Mai wurden dort gut 2.000 Quadratkilometer Wald gerodet. Das ist ein Drittel mehr als im Vorjahr und so viel wie noch nie in dieser Jahreszeit, teilte das dafür zuständige Institut mit. Dabei steht die schlimmste Zeit für den Regenwald noch bevor. In diesen Wochen beginnt die Trockenzeit und damit die Zeit der großen Brandrodungen.