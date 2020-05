per Mail teilen

Die Bundesregierung plant laut Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) nur eine vorübergehende Beteiligung an der Lufthansa. Der Staat werde sich so schnell wie möglich zurückziehen, damit das Unternehmen wieder alleine zurechtkomme, sagte er der "Saarbrücker Zeitung". Das gelte auch für ähnliche Fälle, über die man möglicherweise in der Zukunft entscheiden müsse. Über die Ausgestaltung des Rettungspaketes werde derzeit verhandelt.