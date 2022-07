Meinung: Altes und Neues für neun Euro

Bald ist Halbzeit beim Neun-Euro-Ticket, also Zeit für eine erste Bilanz. Es beschert uns nicht nur mehr Betrieb im öffentlichen Nahverkehr, es kann indirekt auch zu ganz neuen Einsichten verhelfen, meint Josef Karcher in unserer Wochenendkolumne.

Die Bundesregierung, die das Neun-Euro-Ticket aus Steuermitteln finanziert, könnte sich das Geld teilweise von der Werbeindustrie zurückholen. Als Buspendler zur Arbeit habe ich nämlich folgendes beobachtet: Es fahren mehr Leute mit dem Bus. Und weil an den Haltestellen mehr Menschen einsteigen, verlängern sich die Fahrzeiten. Man muss also immer etwas länger warten, ein paar Minuten Verspätung sind immer drin.

Die Kolumne von Josef Karcher können Sie hier auch als Audio hören:

Dies verschafft uns die Möglichkeit, die an den Wartehäuschen angebrachten Werbeplakate einer näheren Betrachtung zu unterziehen. Was man ja sonst nie täte. Für die Werber und ihre Kunden lohnt sich das also wirklich - eine Win-win-Situation, wie es in der Branche heißt. Und wer Gewinne macht, sollte mehr Steuern zahlen – das ist derzeit sowieso angesagt.

Langsam in die Hauptstadt

Apropos, in diesem Sommer gibt es wohl nichts Angesagteres als nach Berlin zu reisen. An den Wartehäuschen prangen jedenfalls massiv Hauptstadt-Poster, um südwestdeutsche Provinzler an die Spree zu locken. Dank des Neun-Euro-Tickets geht das sogar mit Bus, S-Bahn und Regionalzug, ist wegen der ungefähr 17 verschiedenen Verkehrsverbünde nur etwas zeitaufwändig.

Berlin macht alles neu

Eine Berliner Werbe-Botschaft hat es mir besonders angetan. Zitat: "In Berlin bleibt nichts beim Alten. Nicht mal das Alte." Will offenbar heißen: Berlin verändert sich ständig, vordergründig, hat aber seine Tücken. Denn das Plakat zeigt das hypermoderne Humboldtforum und den neoklassizistischen Dom, wendet sich also an eine kulturinteressierte Zielgruppe.

Wenn diese den Spruch liest, wonach nicht mal das Alte beim Alten bleibt, stellt sie sich womöglich die Frage, ob künftig die sehr alte Büste der Nofretete die Museumsinsel verlassen muss und in den sehr neuen BER-Flughafen verfrachtet wird. Das ist nur ein Beispiel, weitere ließen sich anführen.

Ach, hätten sich die Werbe-Texter doch nur einen guten, alten Berliner Schlager zu Herzen genommen: „Berlin bleibt doch Berlin“. "Da kannste nüscht dran ändern."