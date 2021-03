per Mail teilen

Ein Jahr alte Sonnencremes können krebserregende Stoffe enthalten. Davor warnen französische Wissenschaftler, die am Montag Forschungsergebnisse dazu vorgestellt haben. Demnach verwandelt sich der Sonnenschutzfilter Octocrylen in das Molekül Benzophenon. Dieses Molekül kann Ausschläge, Entzündungen, Überempfindlichkeiten, aber auch Krebs auslösen. Außerdem beeinträchtigt es die Schilddrüse und die Geschlechtsorgane. Die Forscher haben die Hersteller aufgerufen, auf diesen Sonnenschutzfilter in Zukunft zu verzichten.