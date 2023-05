Meinung: Ein gesetzlicher Feiertag für Europa

Der 9. Mai ist Europatag und in Luxemburg ein Feiertag. Die EU ist groß, stark und wichtig für uns alle. Ein europaweiter, gesetzlicher Feiertag wäre längst überfällig, meint Kirsten Tromnau.

Fühlen Sie sich heute als Europäer? Schließlich ist heute Europatag. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich fühle mich heute nicht mehr oder weniger als Europäerin wie an allen anderen Tagen des Jahres. Das finde ich schade.

Die Meinung von Kirsten Tromnau SWR

Würde ich in Luxemburg leben, ginge es mir anders. In Luxemburg ist der 9. Mai - also der Europatag - seit 2019 ein gesetzlicher Feiertag. In Luxemburg und Trier wird heute ein Fest der Freundschaft und Verbundenheit gefeiert. Denn schließlich wurde am 9. Mai 1950 quasi der Grundstein für unsere heutige EU gelegt. Der damalige französische Außenminister Robert Schuman schlug an diesem Tag in einer Rede eine Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl vor.

Das ist jetzt 73 Jahre her. Wie groß, stark und wichtig unsere europäische Gemeinschaft mittlerweile geworden ist, spüren wir aktuell in den Zeiten des Kriegs in der Ukraine.

Mir ist es daher unverständlich, warum Luxemburg bisher das einzige europäische Land ist, das Europa mit einem Feiertag ehrt. Der Europatag sollte nicht nur von redenschwingenden Politikern gefeiert, sondern für uns alle europaweit ein gesetzlicher Feiertag werden.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen "Alles Gute zum Europatag".