Wormser Schüler haben für einen Wechsel von Präsenz- und Fernunterricht demonstriert. Im Südwesten ist ein Streit um das Unterrichtsmodell entbrannt. Martin Rupps hält es für vertretbar und sinnvoll.

Am Mittwoch haben Schüler eines Wormser Gymnasiums für strengere Hygieneregeln demonstriert. Sie fordern eine Mischung aus Unterricht zu Hause und in der Schule. Der Schülersprecher, Emanuel Bauer, kritisierte, im Unterricht säßen die Schüler zu dreißigst zusammen, während sie sich in der Freizeit nur mit einem anderen Haushalt treffen dürften. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ist ein politischer Streit über den sogenannten Wechselunterricht entbrannt.

Halbe oder ganze Klassen zu Corona-Zeiten? Über diese Frage gibt es in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz politischen Streit. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/Gregor Fischer/dpa

Kontaktverbote in der Freizeit, aber das volle Kontaktprogramm an den Schulen – auf den ersten Blick passt das nicht zusammen. Auf den zweiten wird ein Schuh draus: die Gruppengröße ist nur einer von mehreren Faktoren für die Ansteckungsgefahr. Die Schüler sitzen zu dreißigst in der Klasse, aber sie halten Abstand, tragen Masken und lüften das Klassenzimmer - sofern sie die Regeln einhalten. Da kann eine Begegnung zu zweit – ohne Abstand, Maske und Lüften – riskanter sein.

SWR Aktuell Newsletter - Aktuell und meinungsstark Die Kolumne "Martin Rupps meint…" erscheint als Teil des "SWR Aktuell Newsletter". Der Newsletter informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und bündelt Links sowie Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Ein Schulleiter aus Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) erzählte mir, in jedem Nicht-Corona-November würden sich in seiner Schule 30 bis 50 Schüler wegen grippaler Infekte krankmelden. In diesem Corona-November bisher niemand. Für den Schulleiter ein Hinweis darauf, dass derlei Hygienemaßnahmen Wirkung zeigen.

Streaming klappt technisch nicht

Vom sogenannten Wechselunterricht – jeweils die Hälfte der Klasse für eine Woche im Präsenz bzw. Fernunterricht - hält er nichts. Für ein Streamen von Unterricht auf Heim-PCs reicht die Netzleistung seiner Schule nicht aus. Die Hälfte der Schüler, die jeweils zu Hause bleibt, bekäme demnach de facto gar keinen Unterricht.

Die Schulen sind – wenigstens derzeit – nicht die Hotspots. Da erscheint mir Unterricht vor vollen Klassen vertretbar und sinnvoll. Politiker, die etwas Anderes fordern, machen nach meinem Dafürhalten Wahlkampf.