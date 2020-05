Forschungsministerin Karliczek zieht positive Zwischenbilanz des Uniklinik-Netzwerks zur Forschung in der Corona-Pandemie. Wirtschaftsweise empfiehlt wegen wirtschaftlicher Krise eine Nullrunde beim Mindestlohn. Alle wichtigen Entwicklungen finden Sie in unserem Live-Blog.

19.5.2020 - 18:00 Uhr China: Prämien für Ausstieg aus Wildtierzucht

Als Reaktion auf die Verbreitung des neuartigen Coronavirus hat China den Handel mit Wildtieren vor wenigen Wochen verboten. Nun bieten zwei Provinzen Zuchtbetrieben eine Entschädigung für den Verzicht auf Haltung und Verkauf wilder Tiere.

19.5.2020 - 17:35 Uhr CO2-Werte deutlich gesunken

Der tägliche weltweite CO2-Ausstoß ist auf dem Höhepunkt der strikten Corona-Maßnahmen zeitweise um etwa ein Sechstel zurückgegangen. Die globalen Tageswerte waren Anfang April um schätzungsweise bis zu 17 Prozent niedriger als im Durchschnitt des Jahres 2019, wie ein internationales Forscherteam in der Fachzeitschrift "Nature Climate Change" berichtet.

In Deutschland fielen die Werte zu Spitzenzeiten der Corona-Beschränkungen vorübergehend gar um mehr als ein Viertel. Im deutschen Straßenverkehr seien sie gar um 52 Prozent im Vergleich zum Jahresdurchschnitt 2019 gefallen.

19.5.2020 - 16:57 Uhr BW will "gelbe" Vorwarnstufe

Baden-Württemberg will ab 35 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner eine Vorwarnstufe "gelb" einführen. Das steht in einem Konzept, das die Landesregierung vorgelegt hat. Ab diesem Wert müssen die Behörden das Infektionsgeschehen genau beobachten und die Tests ausweiten.

Das Konzept geht auf einen Beschluss von Bund und Ländern zurück. Der sieht vor, dass ab einem Wert von 50 Neuinfektionen pro 100. 000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen regionale Einschränkungen verhängt werden.

19.5.2020, 16:05 Uhr - Charité-Chef skeptisch wegen Trumps Hydroxychloroquin-Behandlung

Der Chef des Berliner Charité-Klinikums, Heyo Kroemer, reagiert zurückhaltend auf die Selbstbehandlung des US-Präsidenten Donald Trump mit dem Medikament Hydroxychloroquin. "Ich glaube, der US-Präsident ist in der jüngeren Vergangenheit durch relativ außergewöhnliche Therapievorschläge aufgefallen, die wir wahrscheinlich nicht übernehmen würden", sagte Kroemer in einer PK mit Bildungsministerin Anja Karliczek.

Trump hatte das Anti-Malaria-Mittel Hydroxychloroquin bereits früher angepriesen und jetzt gesagt, dass er täglich eine Tablette nehme.

19.5.2020, 15:50 Uhr - WHO kommt unter die Lupe

Die Reaktion der Weltgesundheitsorganisation auf die Coronavirus-Pandemie soll unabhängig, unparteiisch und umfassend untersucht werden. Das haben die Mitgliedsstaaten der WHO bei der Jahrestagung beschlossen. Unter anderem die USA werfen der WHO vor, zu spät auf das neuartige Coronavirus in China reagiert zu haben. Mit der unabhängigen Untersuchung sollen Lehren für künftige Pandemien gezogen werden.

"I will initiate an evaluation at the earliest appropriate moment. We welcome any initiative to strengthen global health security & to strengthen WHO. WHO remains fully committed to transparency, accountability & continuous improvement"-@DrTedros #WHA73 https://t.co/iypAq8c9zo World Health Organization (WHO), Twitter, 19.5.2020, 15:38 Uhr

19.5.2020, 14:40 Uhr - DFB plant Saison-Neustart in der 3. Liga Ende Mai

Der Deutsche Fußball-Bund plant den Neustart in der 3. Liga am 30. Mai. Dieses Datum nannte DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius. Entscheidend dafür sei aber die Zustimmung der politischen Entscheidungsträger. "Die Saison sollte auf dem Rasen entschieden werden und nicht am grünen Tisch", bekräftigte DFB-Präsident Fritz Keller.

Rheinland-Pfalz wird die Bundesprämie von 1.000 Euro für Altenpflegekräfte um 500 Euro aufstocken. Das bestätigte die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) dem SWR. Bundestag und Bundesrat hatten vergangene Woche zugestimmt, dass alle Beschäftigten in der Altenpflege eine einmalige Sonderzahlung von bis zu 1.000 Euro erhalten – je nach Funktion und Arbeitszeit.

19.5.2020, 13:36 Uhr - Bayern verschärft Grenzwert für Corona-Hotspots

Bayern verschärft seinen Grenzwert im Frühwarnsystem für die Corona-Neuinfektionen. Der Grenzwert wird auf 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen in einer Stadt oder einem Landkreis herabgesenkt. Bund und Länder hatten sich auf den Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner geeinigt.

Auch Baden-Württemberg hält dies für zu viel und will demnächst früher auf "Alarmstufe gelb" umschalten.

Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat eine positive Zwischenbilanz des neuen Uniklinik-Netzwerks zu Forschung und Behandlung in der Corona-Pandemie gezogen. Alle deutschen Universitätskliniken arbeiteten mit und seien Wissensprofiteure, sagte die Ministerin. Dies sei vielleicht auch ein Faktor, warum Deutschland im Vergleich bislang gut durch die Pandemie gekommen sei. Der Austausch helfe dabei, eine optimale Versorgung von Covid-19-Patienten zu erreichen und Therapien zu entwickeln.

Dauer 1:36 min Karliczek: Erfolgreicher Start des Corona-Netzwerks der Uni-Medizin Über das Netzwerk werden Maßnahmen-Pläne, die die Kliniken gegen Corona entwickelt haben, zusammengeführt in einem homogenen Datensatz verarbeitet.

19.5.2020, 11:46 Uhr - Basketball-Bundesliga (BBL) darf Saison fortsetzen

Die Basketball-Bundesliga darf ihre Saison nach der Corona-Pause fortsetzen. An dem Saison-Abschluss-Turnier in München, das am erste Juni-Wochenende beginnen soll, nehmen neben Ausrichter und Titelverteidiger Bayern München noch neun weitere Teams teil. Die bayerische Staatsregierung stimmte den Plänen der BBL zu, wie die dpa aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Die deutschen Topligen im Handball, Eishockey und Volleyball hatten ihre Saison dagegen vorzeitig beendet.

In der @sportschau erklärt Holger Sauer das Hygienekonzept, schaut sich das Spielerhotel in München an und spricht mit unseren Profis und Managern über das Final-Turnier. 👇👇 https://t.co/NQTXF3vMrb easyCredit BBL, Twitter, 19.5.2020, 10:38 Uhr

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) rechnet mit einem noch schwereren Wirtschaftseinbruch in Deutschland als die Bundesregierung. Laut neuer Prognose sinkt das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um mindestens zehn Prozent, sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer. Die Nachfrage nach Produkten "Made in Germany" sei massiv eingebrochen, der deutsche Export geht laut Prognose um 15 Prozent zurück. Es gebe mittlerweile alle Anzeichen einer Weltwirtschaftskrise.

19.5.2020, 10:00 Uhr - Wirtschaftsweise empfiehlt Nullrunde beim Mindestlohn

Der Chef der Wirtschaftsweisen, Lars Feld, plädiert bei der im Sommer anstehenden Entscheidung über eine Erhöhung des Mindestlohns für Zurückhaltung. "Gerade Branchen mit eher geringen Lohnniveaus sind von der Corona-Krise besonders erfasst worden. Meines Erachtens kann deshalb in dieser tiefen Rezession der Mindestlohn nicht weiter erhöht werden", sagte Feld der "WirtschaftsWoche".

19.5.2020, 8:50 Uhr - Widerstand gegen Wirtschaftsplan von Merkel und Macron

Gegen den deutsch-französischen Plan, ein europäisches Hilfspaket im Volumen von 500 Milliarden Euro für notleidende EU-Staaten zu schnüren, regt sich bereits Widerstand: Österreich, die Niederlande, Dänemark und Schweden pochen darauf, dass die EU nur rückzahlbare Kredite und keine Zuschüsse ausgibt. Österreichs Kanzler Sebastian Kurz sagte, er habe sich mit den Regierungschefs der Niederlande, Dänemarks und Schwedens ausgetauscht. "Unsere Position bleibt unverändert", schrieb Kurz auf Twitter.

Our position remains unchanged. We are ready to help most affected countries with loans. We expect the updated #MFF to reflect the new priorities rather than raising the ceiling. Sebastian Kurz, Twitter, 18.5.2020, 19:17 Uhr

19.5.2020 - 8:47 Uhr Hunderte Deutsche sitzen noch im Ausland fest

Auch nach Ende der Rückholaktion der Bundesregierung sitzen Hunderte Deutsche im Ausland fest, weil Flug- und Fährverbindungen gekappt sind. Wie das Auswärtige Amt mitteilt, gibt es nach wie vor allein in Marokko mehrere hundert Touristen, die das Land mit ihren Wohnmobilen nicht verlassen können. Auch in Südafrika hielten sich Deutsche auf, die nach Hause wollten, einige auch in Argentinien und Pakistan.

19.5.2020 - 3:31 Uhr WHO fordert faire Regeln für Impfstoff-Verteilung

Die Weltgesundheitsorganisation WHO beschäftigt sich heute auf ihrer Jahrestagung mit der Suche nach einem Corona-Impfstoff. Sie fordert internationale Regeln für eine faire Verteilung, wenn ein Impfstoff gefunden wird. Eine entsprechende Resolution liege den Mitgliedsländern vor, hieß es. US-Präsident Donald Trump hatte in der Vergangenheit versucht, den Impfstoff vorrangig für die Vereinigten Staaten zu sichern.

19.5.2020 - 1:00 Uhr Weltärztepräsident: Reisen in der EU zu riskant

Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery warnt vor den geplanten Lockerungen für Reisen innerhalb der EU. Er würde der Bundesregierung raten, die Grenzen geschlossen zu halten - und zwar in beide Richtungen, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Montgomery warf der Regierung vor, sie handle ausschließlich aus ökonomischen Gründen und unterschätze die gesundheitlichen Risiken. Es wäre das Beste, die Menschen blieben an ihrem Wohnort. Seiner Ansicht nach würde der Reiseverkehr das Risiko einer zweiten Infektionswelle erhöhen - und die werde härter sein als die erste, so Montgomery. Außenminister Heiko Maas (SPD) hatte angekündigt, die weltweite Reisewarnung allmählich lockern zu wollen.

19.5.2020 - 0:29 Uhr Medienbericht: Häufigere Infektionen bei Mitarbeitern im Gesundheitswesen

Mitarbeiter von Krankenhäusern sowie Alten- und Pflegeheimen werden in Deutschland offenbar besonders häufig mit dem Coronavirus infiziert. Seit Mitte April hätten sich pro Tag durchschnittlich mehr als 230 Ärzte, Pfleger und andere Mitarbeiter in Gesundheitsberufen angesteckt, berichtet die "Süddeutsche Zeitung". Insgesamt seien es laut Robert-Koch-Institut rund 20.000. Das entspreche etwa elf Prozent aller Infizierten. Das Personal werde aber nur punktuell getestet, hieß es weiter.

19.5.2020 - 0:14 Uhr Erdogan kündigt viertägige Ausgangssperre an

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat eine viertägige Ausgangssperre am Ende des Fastenmonats Ramadan angekündigt. Sie soll am Vorabend des sogenannten Zuckerfests am Samstag beginnen und für das ganze Land gelten. Grund sei die Corona-Krise. Erdogan sagte, die Reisebeschränkungen für 15 Städte, darunter Ankara und Istanbul, würden verlängert. Die Schulen sollen demnach erst ab September wieder öffnen. Das türkische Gesundheitsministerium hatte zuletzt rund 1.160 neue Corona-Fälle innerhalb eines Tages gezählt.

19.5.2020 - 0:02 Uhr Klöckner fordert höhere Bußgelder für Fleischbetriebe

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hat sich für höhere Strafen bei Verstößen gegen Arbeits- und Gesundheitsschutz in Fleischbetrieben ausgesprochen. Die Ausrede, Subunternehmer seien verantwortlich, überzeuge nicht, sagte sie der "Rheinischen Post". Die Betriebe müssten eine verbindliche Verantwortung für die Mitarbeiter übernehmen. Mitarbeiter, die bei den Subunternehmen beschäftigt sind, kommen oft aus Osteuropa. Sie müssen teils in beengten Sammelunterkünften leben. In den letzten Wochen hatte es dort immer wieder Corona-Ausbrüche gegeben.