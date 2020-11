per Mail teilen

Bei den Protesten im Dannenröder Forst in Hessen ist eine Aktivistin mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Demonstranten werfen der Polizei vor, ein Sicherheitsseil durchtrennt zu haben, dadurch sei sie abgestürzt. Der Polizeisprecher weist das zurück. In dem Waldstück sollen Bäume für den Weiterbau der A49 gerodet werden - Klima- und Umweltschützer protestieren dagegen.