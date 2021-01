per Mail teilen

Umweltaktivisten haben sich zeitgleich von Brücken über mehreren Autobahnen im Rhein-Main-Gebiet abgeseilt. Damit protestieren sie gegen die umstrittene Rodung für den Ausbau der A 49 in Mittelhessen. Wegen der Aktion mussten mehrere Autobahnen im Großraum Frankfurt während des Polizeieinsatzes gesperrt werden. Für den Weiterbau der Autobahn 49, die künftig Kassel und Gießen direkter miteinander verbinden soll, werden derzeit bereits Bäume im Herrenwald gefällt. Im Dannenröder Forst stehen die Rodungen noch bevor. In beiden Wäldern haben sich Umwelt- und Klimaschützer in Baumhäusern und auf Plattformen verschanzt, um die Fällarbeiten zu verhindern oder aufzuhalten.