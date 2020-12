per Mail teilen

In ganz Deutschland finden heute Veranstaltungen und Aktionen zum bundesweiten Tag für "Abrüstung und eine neue Entspannungspolitik" statt. Dazu aufgerufen hat die Friedens-Inititative "Abrüsten statt Aufrüsten". Vor dem Kanzleramt in Berlin ist eine Menschenkette geplant, um gegen steigende Rüstungsausgaben zu demonstrieren. Hintergrund sind die Haushaltsberatungen des Bundestages in der kommenden Woche.