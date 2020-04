Laut WHO ist das Coronavirus zehnmal tödlicher als die Schweinegrippe von 2009. New Yorks Gouverneur sieht angesichts nicht mehr so stark steigender Totenzahlen Anlass für vorsichtige Hoffnung. Experten rechnen für die kommende Woche jedoch noch mit dem Epidemie-Höhepunkt in den USA. Alle wichtigen Entwicklungen im Live-Blog. mehr...