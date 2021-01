Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) plant einen neuen Freiwilligendienst in der Bundeswehr. Der Name lautet "Dein Jahr für Deutschland". Das hat die CDU-Politikerin bei einer virtuellen Parteiveranstaltung angekündigt. Der Freiwilligendienst sehe eine sechsmonatige, wohnortnahe Grundausbildung vor und danach weitere sechs Monate Reservedienste - ebenfalls in Wohnortnähe. Starten soll das Projekt im kommenden Jahr. Kramp-Karrenbauer ging nicht auf den Vorschlag der Wehrbeauftragten Eva Högl (SPD) ein, die sich für eine Rückkehr zur Wehrpflicht ausgesprochen hat. Högl geht davon aus, dass sich dadurch das Problem mit Rechtsextremismus in der Truppe lösen ließe.