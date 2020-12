Der europäische Luftfahrtkonzern Airbus will bis zum Jahr 2035 Passagierflugzeuge mit Wasserstoffantrieb auf den Markt bringen. Man arbeite bereits an drei Konzeptstudien, sagte Konzernchef Faury der Zeitung „Le Parisien“. Faury betonte in Interviews, dass Airbus bereit sei, auf die CO2-neutrale Technik zu setzen, dafür bedürfe es aber Richtungsentscheidungen durch die Politik, damit Wasserstoff dann auch umweltfreundlich produziert, in ausreichendem Maße zur Verfügung stehe oder neue Zulassungsverfahren schnell entwickelt werden könnten. Airbus leidet aktuell massiv unter den Folgen der Corona-Krise und hat angekündigt, allein in der Passagiersparte weltweit rund 15.000 Stellen streichen zu wollen, davon mehrere tausend auch in Deutschland.