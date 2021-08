Dass der Landrat des Kreises Ahrweiler am Fluttag nicht das Heft des Handelns in die Hand genommen hat, möchte Martin Rupps nicht bewerten. Mangelnde Souveränität sieht Rupps allerdings in Pföhlers Verhalten nach der Katastrophe.

Menschen in Grenzsituationen laufen zur Form ihres Lebens auf oder erstarren vor Angst. Als vor elf Jahren 21 Menschen bei einer „Loveparade“ in Duisburg totgetrampelt wurden, fand der damalige Oberbürgermeister Adolf Sauerland (CDU) keine angemessenen Worte und stritt eine persönliche Verantwortung ab. In der Folge bereiteten die Duisburger ihrem Stadtoberhaupt die Schmach einer Abwahl. Rücktrittsforderungen erreichen auch Jürgen Pföhler (CDU), den Landrat des Kreises Ahrweiler. Er soll am Tag, als das Wasser kam, bereits nachmittags aufgefordert worden sein, den Katastrophenfall auszurufen. Dies ist erst um 23.09 Uhr erfolgt. Die Jahrhundertflut Mitte Juli führte zu 133 Toten.

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD, 2. v. ll) und der Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler (CDU, 1. v. r.) trafen sich am Abend vor der Flutnacht. Erst um 23.09 Uhr wurde der Katastrophenfall ausgerufen. Kreisverwaltung Ahrweiler

In der Krisensituation offenbar überfordert

Adolf Sauerland und Jürgen Pföhler scheinen von einer schrecklichen, schwer vorhersehbaren Situation überrascht worden und damit überfordert gewesen zu sein. Ich erlaube mir kein Urteil darüber. „Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie.“ Was ich allerdings von politischen Amtsträgern - bei Sauerland und Pföhler sogar mit vieljähriger Erfahrung - erwarte, ist die Rückkehr zur Souveränität in den Tagen danach. Adolf Sauerland verschanzte sich im Amtszimmer vor wachsender Kritik. Christian Pföhler meldete sich krank. Seine bisher einzige Pressemitteilung enthält gestanzte Sätze, etwa dass alle Beteiligten in der Flutnacht nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt hätten - womit Jürgen Pföhler auch sich selbst meint.

Niemand möchte jetzt in der Haut des Landrats stecken, gegen den die Staatsanwaltschaft ermittelt, und der im Rücktrittsfall seine Beamten-Pension verliert. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass es im Ahrtal viel Wut über Jürgen Pföhler gibt. Und die Annahme, er habe nach der Katastrophe persönlich die Biege gemacht und das Kreishaus kopflos zurückgelassen.