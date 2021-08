per Mail teilen

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) trägt keine direkte Verantwortung für die späte Alarmierung am Fluttag, steckt aber politisch tief drin, meint Martin Rupps. Der Minister machte sich die fatale Lageeinschätzung von Landrat Jürgen Pföhler (CDU) zu eigen und fuhr wie Pföhler selbst ahnungslos davon.

Am Mittwoch hat der Kreistag von Ahrweiler über die berufliche Zukunft von Landrat Jürgen Pföhler (CDU) diskutiert, der nicht mehr an seinen Arbeitsplatz zurückkehren, aber wohl seinen Pensionsanspruch aus 21 Dienstjahren behalten soll. Ich finde, mit staatsanwaltlichen Ermittlungen gegen ihn und dem Trauma durch das Ereignis ist der Mann genug gestraft.

Immer gern im Bild und nach der Hochwasserkatastrophe um keine Ausrede verlegen: Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD, Bildmitte) picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Thomas Frey

Es gilt nun, das Licht vom Indianer auf den Häuptling zu lenken, den rheinland-pfälzischen Innenminister und obersten Katastrophenschützer des Landes, Roger Lewentz (SPD). Er trägt keine direkte Verantwortung für die Katastrophe, steckt aber nach meinem Dafürhalten politisch tief drin. Am Fluttag hat er Landrat Jürgen Pföhler persönlich aufgesucht. Offenbar waren erste Katastrophenwarnungen auch an sein Ohr gedrungen. Während Lewentz‘ Besuch gingen wohl Meldungen ein, wonach die Pegel sinken. Allerdings waren Pföhler und Lewentz nicht lange dort – nur lange genug, um ein beruhigendes Foto zu machen, auf dem zwei Männer scheinbar ihrer Ämter walten. Die Kreisverwaltung schickte es später mitsamt einer Pressemitteilung herum.

Während des Besuchs und der Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel im Ahrtal Tage später achtete Roger Lewentz peinlich genau darauf, möglichst immer im Bild zu sein. In der Pressekonferenz gab er an, abends die Einsatzzentrale besucht zu haben (leider nicht, wie lange). Es sei "sehr, sehr schnell sehr viel Hilfe herbeigeführt" worden, trotz des abrupten allgemeinen Stromausfalls. Der Minister unterschlägt bis heute zweierlei: Diese "sehr, sehr schnelle Hilfe" kam auch dank Lewentz‘ falscher Einschätzung der Lage viel zu spät, und nur wegen dieser Verspätung verhinderte das tote Stromnetz die Verteilung von Warnmeldungen.

Oberstaatsanwalt Harald Kruse, der die strafrechtlichen Ermittlungen führt, hat früh einen Anfangsverdacht gegen Innenminister Roger Lewentz ausgeschlossen und ihn sogar gegen Vorwürfe verteidigt, dass er am Fluttag nicht die Verantwortung an sich gezogen hat (wozu er berechtigt war). Dieser nicht nur strafrechtliche, sondern auch politische Persilschein unter mächtigen Männern im Land hat viele Menschen im Ahrtal bzw. in Rheinland-Pfalz erzürnt. Den Indianer trifft’s, der Häuptling ist fein raus: das steht als fataler Eindruck im Raum.