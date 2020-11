Es geht um viel Geld. 337 Milliarden Euro will die EU in den kommenden sieben Jahren für die gemeinsame Agrarpolitik ausgeben. Jetzt wollen die Landwirtschaftsminister die Vergabe von Fördermitteln reformieren. Mehr Umweltschutz soll sich in Zukunft lohnen. Die Verhandlungen werden schwierig. mehr...